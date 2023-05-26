Ексголова національного оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон, якого журналісти впіймали на ймовірній підтасовці тендеру в інтересах російського виробника труб, наразі переховується від правосуддя за кордоном?

Про це журналісти "СтопКору" дізнались від власних джерел у правоохоронних органах.

Стало відомо, що стосовно діяльності Сергія Макогона Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №6202200000000619, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Про які саме порушення йдеться? Стаття 209 стосується легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, причому у ч. 3 йдеться про дії, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі. Своєю чергою, стаття 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а ч. 3 – дії, вчинені організованою групою або з корисливих мотивів.

Санкції цих статтей передбачають позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна відповідно.

15 вересня 2022 року під виглядом службового відрядження Сергій Макогон раптово виїхав за кордон, проте назад так і не повернувся до теперешнього часу.

Всього під виглядом відряджень в 2022 році екскерівник компанії провів за кордоном 43 дні. За більшістю таких поїздок відсутні будь-які звіти або відповідні документи. Також розпал війни не завадив Сергію Макогону відпочити за кордоном у серпні минулого року.

В правоохороних джерелах журналістам повідомили, що зараз Макогон переховується в Канаді.

З матеріалів слідства також стало відомо, що колишній очільник стратегічного підприємства України одружений на громадянці рф, на яку він переписав все своє майно напередодні повномасштабного вторгнення. Наразі правоохоронці вивчають інформацію щодо можливих звязків Сергія Макогона з представниками країни-агресора.

Нагадаємо:

У вересні 2022 року компанія "Магістральні газопроводи України", яка є власником "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), звільнила керівника компанії Сергія Макогона. Під час ухвалення рішення про звільнення Макогон перебував у відрядженні за межами країни.

"Це рішення є безвідповідальним та ставить під загрозу енергетичну безпеку країни", – написав тоді сам Макогон у facebook.

Наказ про своє відрядження екскерівник ОГТСУ підписав саме 16.09.2022 року, тобто в день звільнення, хоча сам вже перебував за кордоном.

Пізніше стало відомо, що вітчизняний монополіст "Оператор ГТС" України за керівництва Сергія Макогона придбав сталеві труби загальною вартістю в понад 100 млн грн у компанії з Дніпропетровщини. Та аналітики виявили в закупівлі "приховане дно": продукція має російське походження, а тендерна документація, ймовірно, містить завідомо дискримінаційні вимоги для українських виробників.

Редакція "СтопКору" звернулась із відповідним запитом до правоохоронних органів і всіх зацікавлених сторін.

Своєю чергою, представники компанії-переможця торгів – ТОВ "ТД "Трубоізолкомплект" заперечили, що порушували закон, але визнали, що через брак своїх виробничих потужностей завезли труби російського виробництва, а саме Челябінського заводу.