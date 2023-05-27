Рятувальники завершили розбір завалів у Дніпрі: нові дані про жертв [ Редагувати ]
У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по медзакладу. Наразі відомо про двох загиблих і 32 постраждалих
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться в повідомленні.
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