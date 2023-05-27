У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по медзакладу. Наразі відомо про двох загиблих і 32 постраждалих

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться в повідомленні.