Європейський парламент прагне усунути офіційний Будапешт від головування у Раді Євросоюзу [ Редагувати ]
Злочини, які коїть росія проти населення України, переконують не всіх очільників європейських країн, що потрібно діяти жорстко. Так, періодично підігрує країні-агресорці премʼєр-міністр Угорщини. Усунути офіційний Будапешт від головування у Раді Євросоюзу - таке завдання поставив перед собою Європейський парламент.
Кожні півроку країни-члени ЄС почергово керують порядком денним щодо найважливіших рішень у Євросоюзі. І зараз звучить чимало голосів з наріканнями, що Віктора Орбана треба усунути від цих процесів. Більше деталей розкаже Олена Абрамович.
Щоразу, коли в Брюсселі ухвалюють якісь принципові рішення - як от антиросійські санкції, надання зброї Україні чи навіть внутрішні питання - наприклад, бюджет Євросоюзу, Угорщина починає вести деструктивну гру. Накладає вето, поки не виторгує для себе якісь преференції. І якщо кілька років тому тут намагались не вдаватися в деталі, щоб демонструвати єдність ЄС, то тепер - відкрито закочують очі.
Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки:
Так, блокує. І це вам не видається, на жаль, так і є - така реальність. Але ми це вирішимо. Ми не можемо блокувати підтримку Україні.
Ці слова прозвучали від Жозепа Борреля у вівторок перед засіданням міністрів оборони та закордонних справ. І міністрам таки вдалось тоді переконати колег з Угорщини і ухвалити черговий транш на військову допомогу Україні. У пʼятницю європейськими ЗМІ розлетілась новина - Європарламент готує резолюцію із закликом позбавити Угорщину права головувати у Раді ЄС.
Депутати Європарламенту кажуть, що уряд Віктора Орбана "нездатний" провести головування, і майже напевно підтвердять цю позицію в резолюції в Брюсселі наступного тижня. Резолюція також звинувачує режим Орбана в "системній корупції".
Різного роду звинувачення на адресу уряду Віктора Орбана в Брюсселі звучать уже роками. Ще у вересні 2018-го Європарламент проголосував за позбавлення Угорщини права голосу під час ухвалення рішень в ЄС. Через тиск на медіа, громадські організації, розпалювання ворожнечі щодо мігрантів.
Удо Булман, німецький євродепутат:
Я говорю про пана Орбана з 2010 року. У нас були дискусії з Радою ЄС у 2011, 12, 13, 15, 18 роках. Постійний діалог! Ми постійно намагались залучити вас до конструктивного діалогу! Безрезультатно. Треба відкрито визнати - ви тут сьогодні голова найбільш корумпованого уряду в ЄС.
Гі Верхофстадт, євродепутат від Угорщини:
Він є членом цього зібрання, який врешті знищить наш прекрасний європейський проект. Будь ласка, зупиніть цей кошмар!
Права голосу Угорщину тоді ЄС так і не позбавив, хоча самого Орбана виключили з найбільшої політичної групи - Європейської народної партії.
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:
Щодо тих угорців, які так проголосували, я би сказав, що проблема в тому, що ви більше ненавидите мене, ніж любите свою країну. А що стосується корупції, шановні члени, я вважаю, що будь-який тендер в Угорщині прозорий та відкритий.
Перші суттєві санкції проти угорського уряду в Брюсселі задіяли минулої осені - тимчасово заморозили доступ до частини європейських фондів. Угорщина - не з найбагатших країн ЄС і отримує з бюджету ЄС більше, ніж робить внесків. І саме такий батіг тоді й допоміг змусити Віктора Орбана погодити низку санкцій проти Росії. Нова резолюція Європарламенту традиційно не буде обовʼязковою для виконання. Проте може стати черговим важелем впливу Брюсселя на Будапешт.
по темі
Країни G7 введуть нові санкції проти країни-агресора - росії
Канада й Велика Британія поповнили санкційні переліки, Сполучені Штати внесли до чорних списків понад сто компаній і фізичних осіб. І заразом - заборонили експорт до росії та Білорусі побутової техніки, телефонів, навіть паперу і фарби.
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу завтра на неформальній зустрічі у Стокгольмі обговорять 11 пакет санкцій проти росії. Єврокомісія поставила за ціль закрити лазівки, які кремль використовує для обходу санкцій.
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" експертка з євроінтеграції мережі "АНТС", Марія Голуб розповіла про те, наскільки знаково те, що Україна відтепер святкуватиме День Європи 9 травня
Через російську агресію та постійні обстріли Харкова дах над головою втратили або мають пошкоджене житло 150 тисяч харків'ян. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов
У Бєлгородській області рф відбувається військова операція Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії", мета якої - відтягнути частину військ російської федерації з фронту до Бєлгородської області. Про це заявив Олександр "Фортуна", начальник штабу Російського Добровольчого Корпусу