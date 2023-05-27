Злочини, які коїть росія проти населення України, переконують не всіх очільників європейських країн, що потрібно діяти жорстко. Так, періодично підігрує країні-агресорці премʼєр-міністр Угорщини. Усунути офіційний Будапешт від головування у Раді Євросоюзу - таке завдання поставив перед собою Європейський парламент.

Кожні півроку країни-члени ЄС почергово керують порядком денним щодо найважливіших рішень у Євросоюзі. І зараз звучить чимало голосів з наріканнями, що Віктора Орбана треба усунути від цих процесів. Більше деталей розкаже Олена Абрамович.

Щоразу, коли в Брюсселі ухвалюють якісь принципові рішення - як от антиросійські санкції, надання зброї Україні чи навіть внутрішні питання - наприклад, бюджет Євросоюзу, Угорщина починає вести деструктивну гру. Накладає вето, поки не виторгує для себе якісь преференції. І якщо кілька років тому тут намагались не вдаватися в деталі, щоб демонструвати єдність ЄС, то тепер - відкрито закочують очі.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки:

Так, блокує. І це вам не видається, на жаль, так і є - така реальність. Але ми це вирішимо. Ми не можемо блокувати підтримку Україні.

Ці слова прозвучали від Жозепа Борреля у вівторок перед засіданням міністрів оборони та закордонних справ. І міністрам таки вдалось тоді переконати колег з Угорщини і ухвалити черговий транш на військову допомогу Україні. У пʼятницю європейськими ЗМІ розлетілась новина - Європарламент готує резолюцію із закликом позбавити Угорщину права головувати у Раді ЄС.

Депутати Європарламенту кажуть, що уряд Віктора Орбана "нездатний" провести головування, і майже напевно підтвердять цю позицію в резолюції в Брюсселі наступного тижня. Резолюція також звинувачує режим Орбана в "системній корупції".

Різного роду звинувачення на адресу уряду Віктора Орбана в Брюсселі звучать уже роками. Ще у вересні 2018-го Європарламент проголосував за позбавлення Угорщини права голосу під час ухвалення рішень в ЄС. Через тиск на медіа, громадські організації, розпалювання ворожнечі щодо мігрантів.

Удо Булман, німецький євродепутат:

Я говорю про пана Орбана з 2010 року. У нас були дискусії з Радою ЄС у 2011, 12, 13, 15, 18 роках. Постійний діалог! Ми постійно намагались залучити вас до конструктивного діалогу! Безрезультатно. Треба відкрито визнати - ви тут сьогодні голова найбільш корумпованого уряду в ЄС.

Гі Верхофстадт, євродепутат від Угорщини:

Він є членом цього зібрання, який врешті знищить наш прекрасний європейський проект. Будь ласка, зупиніть цей кошмар!

Права голосу Угорщину тоді ЄС так і не позбавив, хоча самого Орбана виключили з найбільшої політичної групи - Європейської народної партії.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Щодо тих угорців, які так проголосували, я би сказав, що проблема в тому, що ви більше ненавидите мене, ніж любите свою країну. А що стосується корупції, шановні члени, я вважаю, що будь-який тендер в Угорщині прозорий та відкритий.

Перші суттєві санкції проти угорського уряду в Брюсселі задіяли минулої осені - тимчасово заморозили доступ до частини європейських фондів. Угорщина - не з найбагатших країн ЄС і отримує з бюджету ЄС більше, ніж робить внесків. І саме такий батіг тоді й допоміг змусити Віктора Орбана погодити низку санкцій проти Росії. Нова резолюція Європарламенту традиційно не буде обовʼязковою для виконання. Проте може стати черговим важелем впливу Брюсселя на Будапешт.