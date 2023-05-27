Рф розпочала втілювати провокацію із хімічною зброєю в Запорізькій області - ГУР [ Редагувати ]
Російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Як зазначає ГУР, росіяни почали втілювати провокацію з метою зриву контрнаступальних дій наших воїнів. Водночас реальними жертвами хімічної зброї стануть саме солдати окупаційної армії, оскільки сліди ураження на їхніх тілах Росія планує використати в якості фейкових звинувачень проти України.
"Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті", - додає ГУР.
Додамо, що в перехопленому повідомленні, яке було зафіксовано о 12:15, один з окупантів попереджає про "можливе викидання хімічної зброї з коптерів". Вже через пів години, один з військових жаліється на скидання 2 снарядів "можливо, з хімічним вмістом".
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