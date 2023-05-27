Дипломатичні відносини з Африкою відкриють для України нові можливості. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Facebook.

"Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені", - наголосив міністр.

Міністр наголосив, що Україна потребує політичної підтримки, адже росіяни в Африці поширюють дуже багато фейкової інформації.

"Росія поширює дуже багато брехні про Україну, про агресію, розказує, що вони (війська рф - ред.) з Америкою воюють, а не з Україною", - повідомив глава МЗС.

За словами Кулеби, Африка - це економічні можливості. Україна хоче, щоб все більше держаних компаній експортували продукцію в Африку, заробляли гроші та повертали їх назад. Крім того, це допоможе в створенні нових робочих місць.

Міністр закордонних справ також зауважив, що дипломатичні відносини з Африкою це розвиток міжлюдських контактів.

"Ми працюємо, щоб після війни в Україні стало більше африканських студентів, щоб наші ВНЗ повернули собі славу підготовки фахівців для всього світу, зокрема для Африки. Люди повертатимуться назад до своїх країн та ставатимуть адвокатами нашої країни. Це буде наша м'яка сила", - пояснив Кулеба.