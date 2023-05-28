В ніч проти неділі, 28 травня, над Києвом у повітряному просторі столиці було збито понад 40 дронів під час повітряної атаки росіян. Вона стала наймасовішою на українську столицю, і внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у місті. Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нинішня повітряна атака на Київ стала вже 14-ою з початку травня.

Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі столиці було знищено понад 40 дронів. Жоден не вдарив по меті у місті.

Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва:

У Голосіївському районі:

уламки потрапили до 7-поверхової нежитлової будівлі, одна людина загинула, одна - госпіталізована;

виникло займання даху одного з ТРЦ;

виникла пожежа на території одного із будівництв;

також було спалах на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м є один постраждалий.

У Печерському районі спалахнув дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

На всіх місцях працюють екстрені служби, і дані оперативної інформації потерпілих та руйнувань оновлюються та уточнюються постійно, додав очільник КМВА.