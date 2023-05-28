Наймасованіша атака дронів на Київ: ППО збила понад 40 ворожих БПЛА [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 28 травня, над Києвом у повітряному просторі столиці було збито понад 40 дронів під час повітряної атаки росіян. Вона стала наймасовішою на українську столицю, і внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у місті. Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Нинішня повітряна атака на Київ стала вже 14-ою з початку травня.
Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.
За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі столиці було знищено понад 40 дронів. Жоден не вдарив по меті у місті.
Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва:
У Голосіївському районі:
- уламки потрапили до 7-поверхової нежитлової будівлі, одна людина загинула, одна - госпіталізована;
- виникло займання даху одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного із будівництв;
- також було спалах на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м є один постраждалий.
У Печерському районі спалахнув дах будинку.
У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
На всіх місцях працюють екстрені служби, і дані оперативної інформації потерпілих та руйнувань оновлюються та уточнюються постійно, додав очільник КМВА.
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