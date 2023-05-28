Атака на бізнесмена Тамаза Сомхішвілі, яка розпочалася в Києві, переросла в транскордонну операцію, яка спонсорується корумпованими колишніми чиновниками Києва, які втекли до Москви, а також чинними чиновниками та політиками в Україні, у тому числі деякими членами парламенту. Про це написав відомий британський журналіст Том Перрі (Tom Parry) у статті "Чому Україна також має перемогти корупцію", опублікованій в американському виданні Global Legal Chronicle, передають "Українські новини".

"Ми сподіваємося, що США, Європа та Великобританія колись зможуть інвестувати мільярди у відновлення України. Але для цього вони мають бути повністю впевнені у верховенстві права в Україні, неупереджених судах та некорумпованих державних установах. На жаль, ці стовпи демократичної держави, що функціонує, вже давно страждають від корупції у державному та приватному секторі. Нещодавній арешт голови Верховного суду України в рамках антикорупційного розслідування ще раз показав, наскільки глибоко вкорінилася проблема", - йдеться у статті.

Як приклад корупції автор згадує ситуацію, з якою зіткнувся Тамаз Сомхішвілі, громадянин Великобританії грузинського походження.

"Через завзятість пана Сомхішвілі у боротьбі за свої права він виявився предметом того, що, за його словами, є кампанією наклепу та очорнення. Атака, яка почалася на місцевому рівні в Києві, переросла в транскордонну операцію, яку спонсорують корумповані колишні чиновники Києва, які втекли до Москви, а також чинні чиновники та політики в Україні, у тому числі деякі члени парламенту" - сказано у статті. Пан Сомхішвілі вважає, що ці чиновники корупційним шляхом вкрали його інвестиційні фонди. Він каже, що інформаційна атака, схоже, спрямована на те, щоб вплинути на українські суди у зв'язку з його справою, і показує, на що готові піти українські опоненти, щоб збагатитися за рахунок держави. За його словами, ті, хто стоїть за явною наклепницькою кампанією, також чинили тиск на засоби масової інформації, які поставили під сумнів правдивість звинувачень.

У статті згадується, що 17 вересня 2021 року Сомхішвілі написав листа Президенту Зеленському, звернувшись до нього за допомогою напередодні розгляду його справи Верховним судом. У листі Сомхішвілі наголосив на потенційній шкоді репутації України серед інвестиційної спільноти через те, як обійшлися з його компанією.

"Президент у відповідь заявив, що скрутне становище Сомхішвілі є наслідком нереформованості судів України, пояснивши, що в майбутньому судова система зміниться на краще. Однак початок війни згодом перешкодив будь-яким зусиллям щодо реформування судової системи, і в наступні місяці ситуація не покращилася" - сказано в статті.

14 квітня 2023 року Сомхішвілі знову звернувся до Президента України з відкритим листом, де інформував про порушення своїх прав. Спочатку лист був опублікований провідним українським інформаційним агентством, але, за словами Сомхішвілі, під тиском корумпованих політиків його було знято з публікації.

Як повідомлялося раніше, у 2007 році компанія Тамаза Сомхішвілі "Київ Термінал" перемогла в інвестиційному конкурсі на реконструкцію Харківської площі у Києві. Інвестиції передбачалися у розмірі 165 млн доларів. Компанія сплатила місту суму, еквівалентну на той час 14 млн доларів. Після цього міська влада запропонувала скасувати реконструкцію та інвестиційний проєкт, а згодом відмовилася відшкодувати інвестору витрати. Витрати оцінив незалежний міжнародний оцінювач Бейкер Тілі, послугами якого користувався Уряд України після Революції Гідності. У 2019 році суд першої інстанції зобов'язав КМДА відшкодувати збитки компанії Сомхішвілі. Наразі справа повторно перебуває у Північному апеляційному господарському суді Києва.

З огляду на російську агресію, 2022 року Сомхішвілі запропонував столичній владі мирову угоду. Зокрема інвестор був готовий відмовитися від присуджених коштів, але чиновники відкинули цю пропозицію. З цього моменту розпочалася інформаційна атака на бізнесмена.

Тамаз Сомхішвілі - громадянин Великобританії, засновник бізнес-групи "ТС Холдинг", що об'єднує понад десяток грузинських компаній. З 2008 р він припинив, а з 2010 р повністю припинив бізнес у Росії.

Том Перрі - відомий британський журналіст, автор багатьох статей у провідних ЗМІ Великобританії та багаторічний номінант премії British Journalism Awards.