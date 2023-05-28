Новий курс, проти звичного - консервативного. Такий вибір роблять сьогодні у Туреччині. Там другий тур президентських виборів. Перший, нагадаю, закінчився мінімальним відривом чинного президента країни - Реджепа Ердогана. Але, в другому турі, його опонента - Кемаля Киличдароглу - підтримує вся опозиція.

Тож, інтрига триматиметься до останнього. Тож як минув виборчий день, що може змінити Туреччину? Ольга Жидецька розкаже.

Від ранку на турецьких виборчих дільницях ажіотаж. Голосувати ідуть і малі, старі, і щойно одружені…. І з папугами…, і з овечками…

Ці президентські перегони у Туреччині надзвичайно політизували суспільство. З одного боку, країна втомилася від Ердогана, що при кермі вже два десятиліття. З іншого, і опозиція не зміцніла настільки, щоб отримати очевидну перевагу. У першому турі, нагадаю, голоси розподілилися у співвідношенні 49 до 45 відсотків.

Мехмет Четінкая, власник малого бізнесу:

Я думаю, що люди заслуговують на деяке полегшення. Зараз ми дуже страждаємо. Якщо подумати трохи наперед, здається, що справи погіршуються. Але дасть Бог, стане краще.

Явка у першому турі сягнула небувалих 93%. І у другому очікується не менше. І це відзначив президент Туреччини, що з дружиною прийшли проголосувати на дільницю у Стамбулі.

Реджеп Ердоган, Президент Туреччини:

Вперше за історії турецької демократії ми спостерігаємо другий тур президентських виборів. Водночас у світовій історії немає інших виборів, які б проходили з такими 90-відсотковими показниками участі.

На виході з дільниці президента вітає численна армія прихильників. Їм Ердоган віддячує рукостисканням та грошима.

Натомість головний опонент чинного президента - кандидат від 6 об'єднаних опозиційних партій - Кемаль Киличдароглу голосував в Анкарі. З дружиною вони довго позували перед об'єктивами ЗМІ.

На виході Киличдароглу вкотре говорить про важливість демократії.

Кемаль Киличдароглу, кандидат в президенти Туреччини від об'єднаної опозиції:

Я запрошую всіх на виборчі дільниці, щоб нарешті в нашу країну прийшли справжня демократія і свобода, щоб позбутися гноблення та авторитарного режиму. Нехай кожен проголосує, а потім захистить свій голос. Тому що ці вибори відбуваються в дуже складних умовах.

І справді ця кампанія видалася непростою і для Ердогана, чий авторитет дуже підкосило стрімке падіння турецької ліри та руйнівний землетрус. Та й опозиції нелегко протистояти режимові, що міцно вкоренився у владних коридорах та задіяв адмінресурс і чорний піар.

До всього, напередодні виборів президент оголосив про підвищення платні чиновникам на 45%.

Еліф Сахнал, жителька Стамбула:

Ми сподіваємося, що результат буде сприятливим для нашої країни. Звичайно, у моєму серці те, що наш Президент переможе. Сподіваюся, так і буде. Ми з нетерпінням чекаємо, коли настане вечір і голоси підрахують.

Якщо за Ердогана голосують головно представники держапарату та прихильники посилення ролі релігії у суспільному житті, то на Киличдароглу покладають надії ті, хто прагне європеїзації Туреччини та змін в політиці й економіці.

Айсен Гандай, жителька Анкари:

Годі з нас, ми тепер хочемо свободи, зберегти свої права, я голосувала, виходячи з того, що ці вибори - це референдум.

Виборчі дільниці у Туреччині зачинилися о 17:00. Підрахунок голосів триватиме до 21-ї години. Місцевий час у країні збігається з київським. До закінчення підрахунку повідомляти про часткові результати заборонено. Екзит-полів у країні не проводять.