Крім цих машин, які працюватимуть в Харкові, з-за океану до України прямують ще 3 пожежні та 15 швидких.

З початку повномасштабного вторгнення харківські рятувальники постійно втрачають пожежні машини та рятувальну техніку. Більш того, останнім часом окупанти прицільно б'ють по рятувальних частинах. Відновити втрати допомагають благодійники зі всього світу. Цього тижня дві машини прибули з-за океану, зі Сполучених Штатів. Таких пожежних авто ще не бачили в жодному з українських міст.

Машини із написом "Бедфорд парк" розвертаються на території харківської пожежної частини.

Ці два незвичні велетні - пожежні автомобілі - приїхали до Харкова з американських міст Салем і Бедфорд. Їх привезли харківські рятувальники, які побували в Сполучених Штатах на великому івенті. Там вони розповідали й показували, як рашисти нищать Харків.

Роман Качанов, начальник пожежно-рятувальної частини Харкова:

Наша головна місія була показати, що досі в Україні йде війна, що нам досі потрібна допомога, потрібна підтримка, бо ми втрачаємо техніку, екіпірування, обладнання. Нас гарно почули, дуже чудово зустріли. Надали нам величезну підтримку, не лише матеріальну, машини, але й емоційну. Ми побачили, що про нас вони знають, не забувають, дуже сильно поважають нас як професіоналів, як пожежників.

Рятувальники перекладають написи, які на знак підтримки, на своїх машинах лишили американські колеги.

Вартість доставки однієї машини через океан - майже 90 тисяч доларів - оплатили благодійники. Автівки ці не нові. Але зі своїми завданнями впораються, впевнені рятувальники.

Роман Качанов, начальник пожежно-рятувальної частини:

Вони знаходилися в таких невеличких містах, це не Нью-Йорк, не Чикаго. Вони там виїздили може 20 тисяч км за всі ці роки, а то і менше. А може і 5. Дуже мало викликів, вона постійно обслуговується. За нашими мірками - це як нова машина.

Щоправда, ці машини ще треба буде переобладнати.

Бачите, тут пожежний ствол прикручується на різьбу. У нас стандарти зовсім інші. У нас він на швидкознімних з'єднується і все.

А ще поставити перехідники на українські гідранти й навчити водіїв швидко управляти всім додатковим обладнанням.

Ця техніка замінить ту, яку рашисти знищили або пошкодили - за більш ніж рік терору Харківщини.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.:

З початку повномасштабної війни в результаті ворожих обстрілів підрозділи Харківського гарнізону ДСНС повністю втратили 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки, ще 53 одиниці були пошкоджені, тобто вони підлягають відновленню, вони ремонтуються, але вони були суттєво пошкоджені в результаті ворожих обстрілів.

Крім цих машин, які працюватимуть в Харкові, з-за океану до України прямують ще 3 пожежні та 15 швидких.