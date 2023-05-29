16 шеф-кухарів з різних куточків України на одній кухні. Готували задля підтримки загону спеціального призначення "Омега". Чим ще організатори благодійного гастроаукціону дивували гостей - бачив мій колега Юрій Куций.

Бійці загону спеціального призначення "Омега" - герої, чиї обличчя завжди приховані від широкого загалу.

Вони виконують надзвичайно складні бойові завдання.

Та навіть супергероям потрібна підтримка - наголошують організатори аукціону, який сьогодні пройшов у Києві.

Олександр Мутель, голова благодійного фонду "Загін спеціального призначення "Омега":

Благодійна вечеря для підтримки спецпідрозділу "Омега". Всі партнери, які долучилися до проведення заходу, вони надали можливість організувати його абсолютно безкоштовно.

Прапор України, підписаний Віталієм Кличком, м'яч і футболка від клубу "Динамо" з автографами гравців, марка "Руський воєнний корабель" із підписом автора легендарної фрази. Гості мають можливість стати володарями унікальних лотів. А гроші, зібрані від продажу цих лотів, допоможуть відновити здоров'я нашим захисникам, які отримали поранення у боях, та захистити тих, хто нині виконує завдання на передовій.

Олександр Мутель, голова благодійного фонду "Загін спеціального призначення "Омега":

На реабілітацію наших військових за кордоном, а також для закупівлі комплектуючих для виготовлення дронів-камікадзе, які показують себе дуже ефективно на полі бою.

М'ята, співачка:

Сьогодні я прийшла підтримати наших хлопців, наших захисників, тому що я хочу, щоб наша країна якнайшвидше перемогла і вигнала цих загарбників, цю нечисть.

Гостей аукціону пригощають одразу 16 шеф-кухарів з усієї України. Втім майстри кулінарного мистецтва наголошують: на столах жодних заморських коштовних страв.

Андрій Магалецький, президент асоціації кулінарів України:

У нас сьогодні класна команда шеф-кухарів. Готують різні страви - 6 страв і три настоянки. Всі страви й настоянки мають відношення виключно до української кухні з авторською подачею.

Долучитися до аукціону вирішили навіть більше гостей, ніж очікували організатори. А це означає, що зовсім скоро наші захисники проходитимуть реабілітацію за кордоном і зможуть відновити здоров'я якнайшвидше.