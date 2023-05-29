16 шеф-кухарів з України готували задля підтримки спецпризначенців "Омега" [ Редагувати ]
16 шеф-кухарів з різних куточків України на одній кухні. Готували задля підтримки загону спеціального призначення "Омега". Чим ще організатори благодійного гастроаукціону дивували гостей - бачив мій колега Юрій Куций.
Бійці загону спеціального призначення "Омега" - герої, чиї обличчя завжди приховані від широкого загалу.
Вони виконують надзвичайно складні бойові завдання.
Та навіть супергероям потрібна підтримка - наголошують організатори аукціону, який сьогодні пройшов у Києві.
Олександр Мутель, голова благодійного фонду "Загін спеціального призначення "Омега":
Благодійна вечеря для підтримки спецпідрозділу "Омега". Всі партнери, які долучилися до проведення заходу, вони надали можливість організувати його абсолютно безкоштовно.
Прапор України, підписаний Віталієм Кличком, м'яч і футболка від клубу "Динамо" з автографами гравців, марка "Руський воєнний корабель" із підписом автора легендарної фрази. Гості мають можливість стати володарями унікальних лотів. А гроші, зібрані від продажу цих лотів, допоможуть відновити здоров'я нашим захисникам, які отримали поранення у боях, та захистити тих, хто нині виконує завдання на передовій.
Олександр Мутель, голова благодійного фонду "Загін спеціального призначення "Омега":
На реабілітацію наших військових за кордоном, а також для закупівлі комплектуючих для виготовлення дронів-камікадзе, які показують себе дуже ефективно на полі бою.
М'ята, співачка:
Сьогодні я прийшла підтримати наших хлопців, наших захисників, тому що я хочу, щоб наша країна якнайшвидше перемогла і вигнала цих загарбників, цю нечисть.
Гостей аукціону пригощають одразу 16 шеф-кухарів з усієї України. Втім майстри кулінарного мистецтва наголошують: на столах жодних заморських коштовних страв.
Андрій Магалецький, президент асоціації кулінарів України:
У нас сьогодні класна команда шеф-кухарів. Готують різні страви - 6 страв і три настоянки. Всі страви й настоянки мають відношення виключно до української кухні з авторською подачею.
Долучитися до аукціону вирішили навіть більше гостей, ніж очікували організатори. А це означає, що зовсім скоро наші захисники проходитимуть реабілітацію за кордоном і зможуть відновити здоров'я якнайшвидше.
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