Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті досягли остаточної угоди щодо стелі держборгу. Американський лідер заявив про запобігання дефолту. Опубліковано законопроект про угоду. Про це Байден заявив, виступаючи перед журналістами.

Гарні новини. Угода запобігає найгіршій із можливих криз - дефолту, який міг статися вперше в історії нашої країни. Думаю, це дуже важливий крок уперед, який знімає з порядку денного загрозу катастрофічного дефолту і захищає відновлення економіки, яке важко нам далося.

Байден закликав обидві палати Конгресу об'єднатися для якнайшвидшого ухвалення закону.

Ми зі спікером ясно давали зрозуміти з самого початку, що двопартійна угода - це єдиний шлях для руху вперед.

Угода передбачає підвищення держборгу до 2025 року. Центральне місце в угоді займає дворічна бюджетна угода. Воно передбачає, загалом, збереження видатків на колишньому рівні у 2024 році з можливістю їхнього збільшення на оборону та на ветеранів. 2025 року рівень видатків буде збільшено на 1%.

Мінфін США очікує, що якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу ($31,4 трлн), США не зможуть заплатити за зобов'язанням вже 5 червня. Міністр Джанет Єллен заявляла про ризик дефолту.

Переговори між Білим домом та Республіканською партією, яка контролює Палату представників у Конгресі, тривали кілька тижнів. Розбіжності стосувалися скорочення бюджетних видатків, на якому наполягали республіканці. Байден і Маккарті досягли принципових домовленостей у суботу, 27 травня.