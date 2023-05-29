Китай виступає за територіальну цілісність усіх країн, зокрема України. Про це в інтерв'ю The New Stateman заявив постійний представник Китаю у Євросоюзі Фу Цун. Він зазначив, що Пекін не займає проросійської позиції, але "намагається сприяти миру".

Фу Цуна запитали, чи вірно, як вважають у Європі, Китай займає тверду проросійську позицію.

Я не згоден з такою оцінкою. Китай чітко дає зрозуміти, що Китай виступає за територіальну цілісність усіх країн. Але я не розумію, як ви можете досягти міцного миру, якщо законні побоювання обох сторін у сфері безпеки не беруться до уваги повною мірою. Так що ви не можете сказати, що Китай на стороні Росії у цьому питанні. Китай намагається сприяти миру.

Китайського посла також запитали, чи вважає влада КНР Крим частиною України.

Китай виступає за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну.

16 травня китайський спецпредставник щодо України Лі Хуей вирушив у європейське турне, в рамках якого відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Наприкінці свого турне він прибув до МЗС рф для переговорів з сергієм лавровим.

26 травня газета The Wall Street Journal із посиланням на європейських дипломатів, які розмовляли з Лі Хуеєм, повідомила, що він пропонував визнати окуповані росією українські території російськими.

Раніше газета The New York Times повідомила, що постійний представник Китаю при ЄС Фу Цун перед візитом до Пекіна президента Франції Емманюеля Макрона і голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн заявив про "невірну інтерпретацію" заяви лідерів Китаю та росії про співпрацю.

За словами Фу Цуна заяви про "безмежну дружбу" між Пекіном і москвою - лише риторичний прийом.