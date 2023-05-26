Спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей, який займається українським врегулюванням, під час поїздки Європою закликав домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за росією окупованих українських територій.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на чиновників, які розмовляли з китайським дипломатом.

За словами чиновників, з якими поговорили журналісти WSJ, під час переговорів Лі Хуей "ніс чіткий сигнал", що США та Європа мають закликати до негайного припинення вогню зі збереженням контролю росії над окупованими українськими територіями у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Видання не наводить точних цитат своїх співрозмовників.

Західні чиновники заявили, що сумніваються, що Китай може бути "чесним посередником" у будь-яких переговорах через свою близькість та симпатії до Москви. На їхню думку, досягнення миру не буде можливим, доки росія не виведе свої війська з України.

Ми пояснили, що заморозка конфлікту не на користь міжнародній спільноті, доки Росія не виведе свої війська.

За словами неназваного дипломата, який був присутній на переговорах з Лі Хуеєм, під час переговорів до китайського посланця донесли, що "неможливо відділити Європу від Америки" і що Європа не припинить надавати Україні військову допомогу.

Ще один дипломат заявив виданню, що китайська місія, можливо, "тестує єдність Заходу і намагається показати ініціативу". За словами іншого співрозмовника WSJ, головний інтерес Китаю у переговорах - переконати, що росія не програє у воєнному конфлікті з Україною і не збирається застосовувати ядерну зброю.

Як розповіли WSJ європейські дипломати, під час переговорів з Лі Хуеєм вони намагалися донести до нього три ключові позиції:

Китай має продовжити тиснути на росію, щоб вона не використовувала ядерну зброю;

Китай не повинен надавати росії військову допомогу;

Китай має "засудити військову агресію Москви".

Європейці також попросили китайську сторону надати підтримку міжнародним зусиллям щодо безпеки на Запорізькій АЕС. За їхніми словами, європейські країни, які відвідав Лі Хуей, координували свої дії, щоб переконатися, що Пекін "отримав однакові повідомлення".

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня, спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей відвідує Москву.