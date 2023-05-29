Верховна Рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Зокрема, за надання росії дронів і озброєння для обстрілу українських міст.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Запровадження санкцій проти ісламської держави підтримали 328 парламентаріїв.

Нагадаємо, на вихідних президент Володимир Зеленський вніс до Ради проєкт ухвали про введення санкцій проти Ірану на півстоліття. При цьому наголошувалося, що рішення щодо запровадження обмежень підтримала Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).