Маляр пояснила, навіщо рф поширює фейки про українську владу [ Редагувати ]
росія намагається підірвати психологічну стійкість та єдність українців, як військовими, так й інформаційними методами.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Так, запуск ракет по цивільних об’єктах в центрі Києва - це зброя, яку використовують з психологічною метою, щоб залякати. Адже Київ для українців не просто столиця, а символ незламності та опору.
З огляду на це окупанти б'ють по Києву, аби спробувати показати вразливість нашого символу стійкості. росіяни хочуть, щоб підсвідомо в українців склалось враження беззахисності столиці.
"Паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б'є по тих, хто користується довірою громадян", - написала заступниця міністра.
Маляр пояснила, що росія вчиняє це також для того, щоб посіяти відчуття беззахисності в українців.
"Втім повномасштабна війна показала цікаву властивість української колективної свідомості. Так, ми відчуваємо біль, розпач, сум, але водночас в нас немає страху", - додала вона.
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