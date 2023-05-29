Унаслідок удару авіабомбами по місту Торецьк Донецької області кількість жертв зросла до двох. Крім цього постраждали вісім осіб.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, об 11:30 росіяни двічі вдарили по місту авіацією - фугасними авіаційними бомбами (ФАБ250). Унаслідок обстрілу пошкоджено АЗС і багатоповерхову будівлю.

На місці працюють рятувальники і поліція, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

За даними Офісу генпрокурора, одна з фугасних авіабомб упала на АЗС, а інша - на адміністративну будівлю. Внаслідок удару по АЗС загинув 28-річний чоловік.