Перемогти незаконне розповсюдження заборонених препаратів можна лише за участі громадянського суспільства. Про це заявив колишній керівник Одеської колонії та СІЗО Володимир Мастицький. Досвідчений пенітенціарій вважає, що саме такі проекти, як "Спіймай баригу", можуть мати неабиякий відгук в суспільстві. І навіть по той бік "барикад" - в кримінальному світі.

Про це повідомляють організатори акції на сайті проекту. Там опубліковане інтерв’ю Мастицького, яке він дав блогеру Стасу Домбровському. В інтерв’ю екс-пенітенціарій підтверджує, що ніяких "високих покровителів" у цього бізнесу немає.

Володимир Мастицький, екс-заступник начальника Південного регіонального управління пенітенціарної служби України

Я глубоко сомневаюсь, что это есть на высшем уровне. Я за годы службы с таким не сталкивался. Оно все равно где-то выплывет, то есть это абсурдно и глупо. Много слышал, сам не сталкивался – решается на каком-то простом уровне. Но на счет крышевания этого руководством регионов, в размерах страны, я очень глубоко в этом сомневаюсь

Акцію по боротьбі з незаконної торгівлею забороненими препаратами "Спіймай баригу" екс-посадовець підтримав і заявив, що наркоторгівлю можливо перемогти за активної участі громадян. Негативне ставлення до психотропних речовин, як не дивно, розповсюджене і в злочинному світі, розповів Мастицький.

Володимир Мастицький, екс-заступник начальника Південного регіонального управління пенітенціарної служби України

Всі погоджуються з тим, що наркотики це зло. Ніхто і ніколи не зізнався, що ставиться до цього позитивно. Соціум щось упустив, або система упустила, якщо за десять-двадцять років з’явилися нові види наркотиків, які стали ще більш небезпечними. Я думаю, що в суспільстві ця проблема назріла, хтось стикається більше, хтось менше. І я впевнений, що ви знайдете багато однодумців з обох боків. Суспільство змінюється і громадський і медійний контроль дуже ефективні.

Нагадаємо, акція "Спіймай баригу – отримай кеш" стартувала першого травня. Гроші за участь в полюванні на торгівців забороненими препаратами платить меценат Єгор Левченко. Головна ідея проекту, заявляють організатори, - залучити якомога більше людей до боротьби з закладниками та лабораторіями, співпрацювати з поліцією та врешті взагалі прибрати наркодилерів з вулиць українських міст.