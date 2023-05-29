"Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб росії" - Подоляк [ Редагувати ]
Ключовою темою повоєнного устрою України має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей росії. Це необхідно для уникнення повторення агресії в майбутньому.
Про це повідомляє в Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав Подоляк.
За його словами, встановлення таких запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому має стати ключовою темою повоєнного устрою.
Подоляк додав, що імовірно, на першому етапі у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент.
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