У Миколаївській області автомобіль наїхав на міну: дві людини отримали поранення [ Редагувати ]
У Миколаївській області сьогодні автомобіль наїхав на протипіхотну міну. Через це двоє чоловіків зазнали порань, медики вже надають їм допомогу.
Про це повідомляє начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
"Прикрий випадок стався сьогодні, на березі Дніпро-Бузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє чоловіків 47-ми та 61-го років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну.
"Чоловіки отримали травми різного ступеню тяжкості. Нині медики надають їм кваліфіковану медичну допомогу", - додав начальник поліції.
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