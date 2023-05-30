Як виглядає війна в Україні українські актори показали данцям. Театральна родина Анатолій та Тетяна Зіновенки представили власну виставу про початок повномасштабного вторгнення - "Спецоперація" - так, нагадаю, у росії продовжують називати агресію проти нашої держави. Про що ця пʼєса? Та як сприймають її у Данії? Розповість Ольга Жидецька.

Зруйновані села й людські долі… Скривавлена й зарубцьована душа, понівеченої війною України постає перед данськими глядачами у виставі "Спецоперація".

Це історія про двох українок, які єдині залишилися в окупованому селі. До них вдирається російський солдат, поранений і покинутий своїми. І це ставить перед жінками дилему - допомогти чи помститися.

Російського солдата зіграв автор пʼєси - відомий український актор Анатолій Зіновенко. Він називає цю виставу повістю "про героїзм, людяність і духовність".

Анатолій Зіновенко, автор п'єси, актор:

Ситуація змінюється. І жінки, які помінялися місцями з цим окупантом, і мають можливість його вбити, вони його не вбивають. Чому? Бо вони не здібні до цього. Тільки бог вирішує, що може відібрати життя у людини.

У виставі переплелися і гостра іронія...

Кукушка-кукушка, скажи сколько мне жить осталось?

І пекуча скорбота…

Головну жіночу роль виконала дружина Зіновенка Тетяна. Акторське подружжя виїхало до Данії, після того, як неподалік їхнього будику розірвалася російська бомба.

Анатолій Зіновенко, автор п'єси, актор:

Усе, що було в моїх думках, усе, що було в мене на серці - усе це вилилось у мене на папері…. Воно народилося. Мабуть, це не я написав, мабуть, це Україна написала.

Організатори назвали постановку побудовою "культурного мосту" між Україною та Данією, яка прийняла близько 30 тисяч українських біженців, та сотні наших військових для навчання та реабілітації після поранень. Зі сцени актори говорять українською, проте для данських глядачів є переклад.

Торбен Даль, генеральний директор театру:

Культура відіграє особливу роль у тому, що ми в Данії знаємо про цю війну. Лише те, що дізнаємося з засобів масової інформації, відчуваємо високі ціни на електроенергію чи продукти харчування, але ми не маємо уявлення, яка вона є насправді.

Виставу "Спецоперація" у данських містах представили уже в 16-те. І незмінно вона збирає повні зали небайдужих глядачів. Далі в планах театральної команди показати спектакль і в інших країнах та зрештою і на батьківщині. Усі зароблені на постановці гроші йдуть у фонд доброчинної організації, що закуповує автомобілі та спорядження для українських солдатів.