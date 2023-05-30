Нерестова заборона на річках та озерах України добігає кінця. Правоохоронці констатують - браконьєрів на воді значно поменшало, а все завдяки ще одній забороні - на судноплавство. Через Державну безпеку вихід човнами на воду суворо заборонений ще від початку повномасштабного вторгнення. Відтоді будь-який катер чи інше судно на воді - поза-законом. Проте нелегальні рибалки все ж виходять на промисел. Продовжить Станіслав Кухарчук.

Так виправдовують свою появу на воді ці два чоловіки, яких поліція затримала напередодні. Мовляв, одному потрібно було додому, інший зголосився підвезти човном. А от про сітку, що плаває поряд обоє ні сном, ні духом.

Ранок, поліцейські роти обслуговування водних об'єктів знову виходять на чергування - вони в них цілодобові. Єдиний час, коли на водосховищі немає контролю - це перезмінка патрульних …і порушники цим користуються. Тому патрулювання вдень - справжня лотерея, зізнається Вадим.

Вадим Ковальський, поліцейський роти з обслуговування водних об'єктів управління Патрульної поліції в Черкаській області:

Вибирають такі періоди, коли фактично нас немає, вони підлаштовуються під нас - знають коли ми уходим, де наш човен, тому проблематично буває іноді.

Порушником на воді від початку повномасштабного вторгнення вважається будь-хто на човні. Вже півтора роки на Кременчуцькому водосховищі діє заборона на судноплавство - це пов'язано передусім із державною безпекою. Тому пильності поліцейські не втрачають - адже човном можуть пересуватись, як звичайні браконьєри, так і ворожі диверсанти. Особлива увага до різноманітних баз відпочинку - їх на черкаському узбережжі чимало.

Не зупиняє, адже штрафи за несанкціонований вихід на воду відносно малі. За перше порушення 450 гривень, друге обійдеться у 850. По руслу Дніпра порушники майже не трапляються - тут все видно і чутно на кілька кілометрів. А от у численних протоках та заплавах - човни навіть не ховають, все стоїть на березі дістатись до якого місцями не реально.

Ця ситуація просто шокує! Чому? Тому, що власники, я не знаю, чи це база, чи ні, просто будинки, котеджі - сюди навіть не може зайти поліція, бо вони з цієї сторони і з тієї сторони перегородили проїзд по воді - це типу "приватна власність в лапках" ну і перевірити чи є там сітки і чи займаються там браконьєрством працівники поліції не можуть, адже там перегороджено.

І таких місць на лівому березі чимало. Вся берегова смуга перегороджена парканами та маєтками. У цьому місці власник взагалі приватизував "частину Дніпрової протоки" і створив навпроти свого котеджу власну водойму. Сусіди кажуть - не в курсі, як так сталося.

Ну а як це взагалі можливо перегородити річку? - Я думаю, що це не до мене питання, я тут тимчасово живу, тому дати відповідь вам не можу.

Від такого свавілля навіть поліцейські за голову хапаються. Вадим каже, такі місця - справжній рай для браконьєрів. І човни на березі зайвий тому доказ…

Вадим Ковальський - поліцейський роти з обслуговування водних об'єктів управління патрульної поліції в Черкаській області:

Фактично з тих місць, де припарковані ці човни - то фактичні місця дислокації їх там і знаходяться. Силами нашого підрозділу намагаємось контролювати все, але не все вдається. Іноді люди допомагають і телефонують на лінію 102.

Поки діє заборона на судноплавство - поліцейським працювати і виявляти порушників значно легше. Відкривати ж навігацію цього року Черкаська обласна військова адміністрація поки не планує.