Міст фактично відбудовують заново, адже його підірвали рашисти, коли тікали звідси.

345 мостів в Україні були зруйновані. Вже вдалось відбудувати кожен шостий. Це дані Міноборони. Частину переправ довелося зруйнувати, щоб сповільнити наступ росіян, решту - розбили окупанти. Деякі - пошкоджені, і відбудувати їх - простіше. Але, частину мостів доводиться зводити з нуля. Наш наступний матеріал з Харківщини. Там відновлюють 25 шляхопроводів.

На цьому об'єкті робота триває, доки світло, працюють сім днів на тиждень. Усе за графіком, кажуть будівельники та запевняють, новий міст буде міцніший, адже попередній був зведений ще за радянських часів.

Сергій Трухан, керівник дільниці:

Труднощів немає. Все ясно. Проєктна документація, все єсть, матеріали постачаються вчасно, у повному обсязі, зарплата робочим платиться своєчасно і нормально. Так що в нас тільки працюй!

Робота йде вахтовим методом, на майданчику ні на хвилину не затихає гуркіт моторів важкої техніки та торохтіння генераторів.

Віталій Сумський, електрик:

У нас генератори роблять 24 години в сутки.. електропостачання.. Ну, моя задача заправити, дивитися за температурою, за показниками.

Міст фактично відбудовують заново, адже його підірвали рашисти, коли тікали звідси. Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв запевняє - можна з першого погляду розрізнити - хто зруйнував міст, воїни ЗСУ, аби унеможливити просування агресора українською землею, чи загарбники.

Андрій Алексєєв, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області:

Наші хлопці вони руйнували 1-2 прольоти. Ефективно, хірургічно і так, щоб можна було з мінімальними затратами потім відновити. А от рашисти цей міст підривали, кожен прольот майже під фундамент. Вибухівки вони тут не шкодували взагалі. Отут всі дерева навкруги були повалені, чорні, тому що вони заклали тут стільки вибухівки, що я навіть не розумію, нашо це було зроблено. Щоб ми якомога більше сюди коштів вклали в ремонт?

Поки, в очікуванні коштів від європейського інвестиційного банку, усі роботи підрядник виконує власним коштом.

Андрій Алексєєв, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області:

Працюють на ентузіазмі, на вірі в ЗСУ і виконують роботи за власні обігові кошти. І, чекаємо підкріплення з бюджету.

Ще одна нагальна проблема, яку зараз вирішують разом із Кабміном - це можливість бронювання працівників, що задіяні у відновленні життєво важливих об'єктів.

Андрій Алексєєв, керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області:

Хоча ми і відповідаємо за забезпечення всієї логістики, вся логістика на нас, ця переправа також тимчасова була зроблена нашими хлопцями, але вони не мають права на бронювання. Коли інші організації роблять менш важливу роботу, вони своїх співробітників побронювали.

Співробітники служби відновлення працюють поруч із лінією фронту, під обстрілами та ризикуючи кожної миті натрапити на міну. Під час ремонту доріг або мостів можливість підірватися на Харківщині зараз висока - четверо працівників вже загинули, п'ятеро зазнали важких поранень. Та це не зупиняє робітників, які лагодять не лише мости, а й опікуються дорогами, що були онівечені вибухами та важкою бойовою технікою.