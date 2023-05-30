Масові атаки на Україну: експерт розповів про нову тактику окупантів [ Редагувати ]
Окупанти дуже активно обходять санкції і комплектуючі до ракет у них з'являються. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політконсультант, президент агенції досліджень та аналітики "РАДА" Дмитро Васильєв.
"Перед тим, як вони почали знову ці масові атаки, ми чули і від ГУР, і від військових експертів, що у них було ще запасів на 3 хвилі таких масованих атаках по 80 приблизно ракет. Очевидно, що у нас тоді не було інформації, що у них буде без обмежень надходити шахеди. Потім також стало зрозуміло, що вони плюс-мінус 40 ракет можуть виготовляти щомісяця. Тому, сьогодні військові експерти говорять, що дійсно вони накопичували резерви. Вони дуже активно обходять санкції і комплектуючі у них з'являються. Вони продали Ірану СУ-35, а це дороговартісний апарат, а вони розплачуються шахедами", - зазначив Васильєв.
Він додав: "Нам потрібно перебити логістику та всяку можливість ці шахеди виробляти та поставляти. Несподівано, що Талібан допомагає нам у цій справі. Почалась війна за воду, за річку, яка тече в резервуар та надає питну воду. Це також буде відволікати Іран та стримувати їх від передачі зброї".
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