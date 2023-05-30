Більш як чотири тисячі гектарів землі та майже п'ятсот об'єктів розмінували від початку великої війни на Миколаївщині. І це лише робота піротехніків ДСНС.

Над зачисткою області працюють ще поліцейські, військові та фахівці із семи світових організацій з гуманітарного розмінування. Перевірити необхідно ще 754 тисячі гектарів землі. Коли регіон буде безпечним та що гальмує процес розмінування - Марина Михайловська дізналась.

До гучних вибухів жителі деокупованої Снігурівської громади вже звикли. Тут регулярно проходять планові підриви вибухонебезпечних предметів. За тиждень піротехніки зібрали неабиякий "врожай".

Владислав Зідрашко - начальник відділення піротехнічних робіт гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Миколаївській обл.:

Мінометні міни "Нона", касетний блок, ПТУР, постріли до РПГ, вибухівки.

На території лише однієї громади працюють піротехніки Миколаївщии, Закарпаття, Одещини та Київщини.

Владислав Зідрашко - начальник відділення піротехнічних робіт гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Миколаївській обл.:

Зараз працюємо по зверненням, працюємо зі зверненнями громадян, тих, хто повертається додому, ті, хто виявляють упавші, прилетівші вибухо-небезпечні предмети.

Піротехніки пояснюють: окупанти на захопленій території мінували так, щоб помітити і знешкодити боєприпаси було неможливо. Зокрема, недавно молоковоз підірвався на одній з мін, якими за певною схемою була всіяна ґрунтовка.

Юрій Слющенко - відділу гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Миколаївській обл.:

Ті, які ми знайшли на тій дорозі, були по-перше, у пластиковому корпусі, що майже унеможливлює їх винайдення за допомогою металошукача. По-друге, вони були на значній відстані. Керуючись схемою, що ми знаємо, як правильно шукати і знали, де вже були підриви, фактично інші міни шукали ручним методом.

Знешкоджувати такі підступні "подарунки" ворога піротехніки часто вчилися одразу на практиці. Фахівці зіштовхнулися з великою кількістю невідомих їм раніше боєприпасів. Вони були непрогнозовані і самовільно спрацьовували, згадує Микола. В його підрозділі травмувалися троє людей. А він сам минулої весни заледве не втратив руку.

Микола Полєжаєв - заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Миколаївській обл.:

Це був касетний боєприпас. Він мав самоліквідатор. Спрацював. Мене врятували заходи безпеки і те, що я був одягнений у важкий захисний костюм.

Напередодні літнього сезону піротехніки нагадують про небезпеку в акваторії області - і через мінування ворогом, і через обстріли. Від купання у ріках та морі радять відмовитися. Наразі обстежують та розміновують водойми за допомогою сучасної техніки - підводного дрона та гідрографічного апарата. Втім, проблем додає течія.

Юрій Слющенко - начальник відділу гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Миколаївській обл.:

Касети легкі. Якщо навіть зараз ми обстежуємо дно, вірогідність того, що течією не принесе нових, які були на іншій глибині, таких гарантій ніхто не дасть.

На жаль, травмуються й місцеві жителі. Передусім через необачність.

Юрій Слющенко - начальник відділу гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Миколаївській обл.:

Внаслідок цих інцидентів загинуло 5 осіб та ще 31 людина травмована. В тому числі 3 дитини.

Скільки триватиме розмінування Миколаївщини, піротехніки прогнозувати не беруться. До того ж наразі невідомо, який обсяг робіт на них чекає на території досі окупованого Кінбурнського півострова.