Перерахунок пенсій: коли всі працюючі пенсіонери зможуть отримати нові виплати [ Редагувати ]
На пенсії, але досі працюєте? Тоді ви маєте право щодва роки на перерахунок пенсії. Автоматично у квітні це робить Пенсійний фонд.
На скільки підняли пенсію цьогоріч? І коли всі працюючі пенсіонери зможуть отримати нові виплати? Розібралася у питанні Жанна Дутчак.
В Івано-Франківському сервісному центрі пенсійного фонду - людно. Майже біля кожного столу зі спеціалістом - відвідувач. Хтось лише оформляє пенсію, хтось уже забирає готові посвідчення. А ось Галина Іванівна прийшла дізнатися, чи зробили їй перерахунок пенсії.
Чула, у вас перерахунок із першого-четвертого. Я хотіла би знати який мій розмір пенсії.
Пані Галина розповідає: на пенсії з 2014-го. Й увесь цей час працює. За законом, таким як вона - працюючим пенсіонерам - раз в два роки з першого квітня - Пенсійний фонд зобов'язаний проводити перерахунок пенсій. Тому жінка прийшла дізнатись, чи зросли і наскільки її виплати.
Галина Параска, працююча пенсіонерка:
Пенсія піднялася, не на багато як я розраховувала, але піднялася. Зараз піднялася на триста гривень.
Пані Галина могла й не приходити, пояснюють працівники Фонду. Адже ще з 2018-го перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів проводять автоматично… Втім, згідно із законодавством - для визначення розміру підвищення - їм треба знати середню зарплату в Україні у першому кварталі поточного року. А цю інформацію Держстат надає лише в кінці травня.
Любов Коржак, головний спеціаліст відділу обслуговування громадян в Івано-Франківську:
Це у звʼязку із тим, що в 21-му році введена квартальна звітність. І до 15 числа кварталу видно за попередній період внесені страхові внески внесені роботодавцями. У звʼязку із цим не йде в ногу місяць в місяць.
Відтак, зробити перерахунок пенсій без цих даних вчасно, з першого квітня, неможливо. Тож і додаткові виплати наразі ще ніхто не отримав.
Любов Коржак, головний спеціаліст відділу обслуговування громадян в Івано-Франківську:
У всіх медіа звучить, що перерахунок йде із першого квітня. Фактично людина отримує пенсію в квітні місяці і вона як такого його не отримала, людина звісно захвилювалася. Де ж мій перерахуночок. Це їх і хвилює. Може десь забули, може автоматично не включено.
Хвилюватися - не треба, заспокоюють в івано-франківському управлінні пенсійного фонду. Відповідні розрахунки від Держстату вони вже отримали, і вже перерахували пенсії всім працюючим пенсіонерам. На Прикарпатті таких цьогоріч більше двадцяти тисяч.
Наталія Івасишин, начальник управління пенсійного забезпечення ГУ ПФУ в Івано-Франківській обл.:
Дані кошти пенсіонери всі отримають в червні з доплатою з квітня 2023 року. Хочу зауважити, щоб кожен пенсіонер не переживав, кошти не втрачені, з квітня всі доплати будуть доплачені в червні разом із основним розміром пенсії.
Суми підвищення у всіх різні - це залежить від коефіцієнтів страхового стажу та заробітної плати.
Наталія Івасишин, начальник управління пенсійного забезпечення ГУ ПФУ в Івано-Франківській обл.:
В кожного пенсіонера він індивідуальний. Тому що один пенсіонер працює сорок років, один тридцять, а один пʼятдесят. Якщо взяти по Івано-Франкіській області, то провели перерахунок пенсій більше двадцяти тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення складає на сьогодні 284 гривня 75 копійок.
У Пенсійному фонді підрахували - додатково на збільшення виплат працюючим пенсіонерам Прикарпаття, треба щомісяця понад два мільйони гривень. Але ця сума неостасточна. Адже є чимало пенсіонерів, які необхідний дворічний страховий стаж набудуть після квітня.
І за законом, вони теж мають право на перерахунок ще нинішнього року. Щоправда, для цього їм потрібно звернутися у пенсійний фонд із заявою. Бо автоматично наступний перерахунок зроблять лише в дві тисячі двадцять четвертому році.
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