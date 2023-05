Міністр економіки України Юлія Свириденко призначила керівником Національного агентства з акредитації України (НААУ) Сергія Костюка. SUD.UA вирішило розібратися, який чином працює даний орган, та чим займається його очільник.

Президент Володимир Зеленський, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та урядова команда на міжнародному рівні постійно наголошують на необхідності інвестування в Україну задля її відновлення, багатому потенціалі для розвитку бізнесу, усуненні всіляких бюрократичних перепон шляхом цифровізації і боротьби з корупцією.

Однак час від часу у нашій країні трапляються випадки, коли чиновники вважають, що можуть диктувати свої правила та встановлювати перешкоди, керуючись власними міркуваннями.

Одним з таких прикладів є керівник Національного агентства з акредитації Сергій Костюк.

У грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління "Укргазвидобування". Разом з тим, за рішенням суду його виправдали.

У грудні 2022 року міністр економіки Юлія Свириденко своїм наказом призначила Сергія Костюка головою НААУ – органу, назва якого мало що говорить пересічному українцю, але який має досить широкі повноваження і відіграє важливу роль в економіці.

Так, Національне агентство з акредитації акредитує випробувальні лабораторії та органи з сертифікації, які займаються перевіркою якості продукції, що надходить на ринок України. Наявність такої акредитації передбачена міжнародними стандартами.

Фактично НААУ має підтверджувати компетентність таких органів, тому від його діяльності, по суті, залежить те, наскільки якісна і безпечна продукція буде потрапляти до українських споживачів.

Однак, як повідомили нашому виданню вказані органи, останні півроку Агентство та його керівництво фактично припинили працювати та ходити на роботу.

Документи органів з оцінки відповідності лежать у кабінетах з грудня 2022 року – тобто, від моменту призначення Костюка, та "набирають державної ваги".

Фактично керівник НААУ Сергій Костюк та його заступники штучно затягують терміни виконання робіт з акредитації.

Дані затримки пов’язані з непогодженням документів НААУ та договорів на виконання робіт, оскільки для НААУ дивним чином у законодавстві не встановлені строки, що регламентують погодження і оформлення цих документів.

Також існують великі питання і до компетентності керівника НААУ Сергія Костюка.

Так, для призначення він мав відповідати критеріям, що визначені статтею 6 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", а саме: "Керівником національного органу України з акредитації може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років, досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки".

Цього досвіду Сергій Костюк не має, але у Міністерстві економіки, знов-таки, дивним чином цю невідповідність "не помітили".

Більш того, чиновники Мінекономіки з якихось причин вирішили приховати біографічну довідку Сергія Костюка, яка могла б свідчити, що його призначення відбулося у порушення передбаченої нормативними актами процедури.

Слід додати, що окрім вимог Закону, у НААУ визначені вимоги до персоналу, що залучений до процесу ухвалення рішення щодо акредитації (Методика "Управління персоналом з акредитації" (М-09.08.01). Ця Методика ухвалена відповідно до міжнародних вимог. Але, як виявляється, кандидатура Сергія Костюка не відповідала й цим актам.

Чому наразі рішення щодо акредитації приймає некомпетентна особа, у Міністерстві економіки пояснити не змогли.

Слід зазначити, що така ситуація у подальшому може призвести до розірвання угод про взаємне визнання з боку Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації, що, в свою чергу, поставить хрест на підписанні Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС, про яку не перший рік говорить Кабмін в особі Дениса Шмигаля та самої Юлії Свириденко. Простіше кажучи, на "промисловому безвізі".

Вочевидь, це стане додатковим бар’єром для України на шляху до членства в ЄС. Чи зможе Міністерство економіки та Уряд зробити кроки для відвернення таких наслідків, чи знають члени Кабміну взагалі про ситуацію, яка склалася у НААУ та про її ризики – поки під питанням.