У вівторок, 30 травня, у небі російської Костроми помітили літальний апарат, ймовірно, безпілотник. Це сталося вже після ранкової атаки дронів на москву. Про це повідомляється у Telegram-каналі Mash.

Так, житель мікрорайону Давидовський у Костромі після атаки дронів на Москву повідомив про помічений у небі літальний апарат - можливо, БПЛА.

За словами чоловіка, він летів у бік міста Буй. Правоохоронці вже розпочали перевірку.