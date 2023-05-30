У російській Костромі помітили дрон у небі [ Редагувати ]
У вівторок, 30 травня, у небі російської Костроми помітили літальний апарат, ймовірно, безпілотник. Це сталося вже після ранкової атаки дронів на москву. Про це повідомляється у Telegram-каналі Mash.
Так, житель мікрорайону Давидовський у Костромі після атаки дронів на Москву повідомив про помічений у небі літальний апарат - можливо, БПЛА.
За словами чоловіка, він летів у бік міста Буй. Правоохоронці вже розпочали перевірку.
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