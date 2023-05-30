Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 травня, провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"У мене була предметна телефонна розмова з канцлером Шольцом. Я подякував йому за реалізацію потужного оборонного пакета вартістю 3 мільярди євро", - йдеться у повідомленні.

Лідери країн обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, та подальше зміцнення обороноздатності України, зокрема ППО.

"Ми узгодили наші позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", - додав Зеленський.