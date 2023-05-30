Зеленський провів важливу розмову із Шольцем [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 травня, провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"У мене була предметна телефонна розмова з канцлером Шольцом. Я подякував йому за реалізацію потужного оборонного пакета вартістю 3 мільярди євро", - йдеться у повідомленні.
Лідери країн обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, та подальше зміцнення обороноздатності України, зокрема ППО.
"Ми узгодили наші позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", - додав Зеленський.
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