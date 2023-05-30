Ракети Zuni і не тільки: США оголосять про передачу Україні нового озброєння [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки завтра, 31 травня, анонсують передачу Україні військової допомоги у рамках нового пакету. До нього увійдуть ракети Zuni.
Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Карлу Бебб у Twitter.
"Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра", - пише вона.
При цьому журналістка уточнила, що до пакету, зокрема, увійдуть:
- снаряди для ЗРК Patriot;
- артилерійські снаряди;
- снаряди для РСЗВ HIMARS;
- некеровані ракети повітря - земля Zuni;
- системи ППО Avenger;
- ПЗРК Stinger.
Ракети Zuni, які вже передавали Україні, можуть бити по цілях на відстані до 8 кілометрів. Бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною.
Примітно, що носіями таких ракет є західні літаки, яких не має Україна. Тож у нашій країні для запуску ракет пристосували Су-25.
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