Сполучені Штати Америки завтра, 31 травня, анонсують передачу Україні військової допомоги у рамках нового пакету. До нього увійдуть ракети Zuni.

Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Карлу Бебб у Twitter.

"Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра", - пише вона.

При цьому журналістка уточнила, що до пакету, зокрема, увійдуть:

снаряди для ЗРК Patriot;

артилерійські снаряди;

снаряди для РСЗВ HIMARS;

некеровані ракети повітря - земля Zuni;

системи ППО Avenger;

ПЗРК Stinger.

Ракети Zuni, які вже передавали Україні, можуть бити по цілях на відстані до 8 кілометрів. Бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною.

Примітно, що носіями таких ракет є західні літаки, яких не має Україна. Тож у нашій країні для запуску ракет пристосували Су-25.