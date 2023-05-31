Саудівський "Аль-Хіляль" запропонував Мессі контракт на 1,2 млрд євро - ЗМІ [ Редагувати ]
Саудівський футбольний клуб "Аль-Хіляль" запропонував форварду "Парі Сен-Жермен" Ліонелю Мессі дворічний контракт, за яким він отримає 1,2 млрд євро. Про це повідомив портал Foot Mercato.
За його даними, батько футболіста Хорхе, який є його агентом, вже дав згоду. Остаточне рішення має ухвалити сам Мессі. У разі підписання контракту він стане найоплачуванішим спортсменом в історії.
Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року після того, як минув його контракт із "Барселоною". Контракт 35-річного аргентинця спливає наприкінці сезону. Про те, що ним зацікавився "Аль-Хіляль", стало відомо у травні. Претендентами на найкращого футболіста світу називали "Барселону" та американський "Інтер Майамі".
Ліонель Мессі - семиразовий володар "Золотого м'яча", чотириразовий переможець Ліги чемпіонів, триразовий переможець Суперкубку UEFA, десятиразовий чемпіон Іспанії, семиразовий переможець Суперкубку Іспанії та кубка країни, чемпіон Франції.
У грудні 2022 року Мессі у складі збірної Аргентини завоював титул чемпіона світу з футболу.
Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду планує достроково розірвати контракт з саудівським клубом "Аль-Наср".
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