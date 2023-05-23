Роналду хоче достроково залишити "Аль-Наср" - ЗМІ [ Редагувати ]
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" португалець Кріштіану Роналду планує достроково розірвати контракт з клубом "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Про це повідомила спортивна газета Mundo Deportivo із посиланням на джерела.
За словами джерел газети, Кріштіану Роналду незадоволений інфраструктурою Саудівської Аравії і вважає, що вона далека від "сучасного суспільства". Найближчим часом представники оточення футболіста можуть публічно оголосити про його намір повернутися до Європи.
Якщо Кріштіану Роналду вирішить залишити клуб достроково без поважної причини, йому доведеться сплатити клубу компенсацію за два роки свого контракту - це встановлено регламентом FIFA про трансфери.
Крім того, у цьому випадку стосовно Кріштіану Роналду введуть санкції та заборонять йому брати участь у будь-якому офіційному матчі впродовж чотирьох місяців.
37-річний Роналду приєднався до саудівського клубу "Аль-Наср" у грудні 2022 року. У квітні в клубі змінився тренер: Руді Гарсія звільнили через його критику португальського нападника, розбіжності з командою та незадовільні результати команди. На його місце призначили хорвата Дінка Елічича.
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