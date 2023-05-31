Після чергової масштабної "бавовни" у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти займаються ротацією особового складу та заміною розбитої техніки, посилюючи позиції ППО. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram публікує фото, що підтверджують цю інформацію.

Окупанти почали стягувати на заміну “втомленої” іншу техніку. Старе лайно Т-62 замість втрачених Т-72. Плюс, знов системи ППО "Бук.

Теж саме, за даними Андрющенка, відбувається і з особовим складом загарбників. Наразі "нове поповнення" рядів окупантів, за його даними, прямує в бік Мангушу та Бердянська.