Російські z-канали опублікували відео вибуху біля монумента "Три сестри" на межі Брянської (росія), Чернігівської (Україна) та Гомельської (Білорусь) областей.

"Воєнкори" наголошують, що було підірвано ділянку дороги "на танконебезпечному напрямку" на кордоні з Чернігівщиною "для недопущення заходу українських ДРГ".

Офіційно ані українська, ані російська сторони цю інформацію наразі не коментували.

Монумент "Три сестри" відкрили 1975 року на честь дружби білоруського, російського та українського народів. Він знаходиться біля села Сеньківка. Там кілька десятиліть проводився Міжнародний фестиваль "Слов'янська єдність".