У центрі старої галактики виявили аномально масивну чорну діру [ Редагувати ]
Вчені з Единбурзького університету за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" змогли знайти в центрі дуже старої галактики GS-9209 вкрай масивну чорну діру.
За спостереженнями астрономів, вона вп'ятеро масивніша, ніж мала б бути, враховуючи кількість зірок навколо неї.
Галактика GS-9209 знаходиться від Землі за 25 млрд світлових років і є однією з найдавніших галактик, відомих астрономам.
Через 800 млн років після Великого вибуху вона зуміла сформувати стільки ж зірок, скільки зараз у Чумацькому шляху, і має масу 40 млрд мас Сонця. Незважаючи на це, вона вдесятеро менша за Чумацький шлях.
На думку вчених, чорна діра у центрі галактики є настільки масивною, що через це призупинилося формування зірок.
Вчені вважають, що така чорна діра була дуже активна в минулому і поглинала значну кількість газу та пилу, що впливало на процес зореутворення та заважало появі нових зірок.
Завдяки цьому відкриттю вчені можуть підтвердити теорію, що надмасивні чорні діри можуть зупиняти формування зірок у галактиці. Раніше за допомогою телескопа "Джеймс Вебб" NASA виявило на супутнику Сатурна гігантський водяний гейзер.
Нагадаємо, раніше NASA показало порівняльні розміри чорних дір.
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