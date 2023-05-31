У росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова".

"У Росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично - чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей.

"Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, - це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності", - зазначила віцепрем'єр.