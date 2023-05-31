З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, оргнаізації родини ООН разом з найбільшою пацієнтською організацією БО "100% Життя" реалізували масштабні гуманітарні та медичні проєкти.

На що була спрямована допомога від ООН - відповідь у інфографіках та цитатах

World Food Programme (WFP) - Всесвітня продовольча програма ООН

У рамках проєкту із World Food Programme БО "100% Життя" з початку повномасштабного вторгнення надала допомогу сотням тисяч українців. Це і продуктові набори для лікарень, геріатричних пансіонатів, шелтерів, а також дитяче харчування та допомога вразливим категоріям населення: людям, які живуть із ВІЛ, сім’ям у складних життєвих обставинах, пенсіонерам, мешканцям прифронтових та звільнених від окупантів зон, переміщеним родинам.

"Наше партнерство із БО «100% Життя» дуже важливе для нас, адже воно посилює наші зобов'язання щодо інклюзивного і недискримінаційного відношення до людей та відповідає цілям нашої організації - змінювати і рятувати життя", - Нушик Етьємезян, голова відділу захисту World Food Programme (Всесвітньої продовольчої програми ООН) в Україні.

UNAIDS - Об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй по ВІЛ/СНІД

За рік повномасштабної війни UNAIDS виділила понад мільйон доларів на підтримку українців, які живуть із ВІЛ. Йдеться в тому числі й про дах над головою, закупівлю специфічного обладнання для безперебійної роботи медичних закладів, доставку ліків і таких надзвичайно необхідних на час блекаутів генераторів і пального.



"Організації системи ООН з першого дня війни розпочали надавати гуманітарну допомогу українцям, включаючи людей, які живуть із ВІЛ. Ніхто не залишився осторонь, навіть ті організації, які не були створені для виконання гуманітарних завдань, як, наприклад, Секретаріат ЮНЕЙДС. Але вже більше року ми працюємо спільно з регіональними відділеннями БО 100%ЖИТТЯ, створюючи прихистки для внутрішньо переміщених людей з ключових груп, надаючи необхідне обладнання медичним закладам, які надають послуги з ВІЛ та підтримуючи можливості самих відділень працювати в таких надважких умовах. Тут йдеться і про обладнання укриттів і про безпекові навчання, і про засоби комунікації, і про багато інших речей, в яких виникала нагальна потреба", - Роман Гайлевич, директор UNAIDS в Україні.

UNFPA - Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

Проєкт "Мобільні бригади із сексуально-репродуктивного здоров'я", який фінансується UNFPA, надав медичну допомогу 18 тисячам пацієнтів, зокрема було протестовано на ВІЛ та інші інфекції 4 тис. пацієнтів.

"Зараз порушуються репродуктивні права та доступ до послуг багатьох жінок, також необхідно забезпечити виявлення ВІЛ серед жертв насильства. Впевнений, разом із партнерами ми можемо вирішити цю проблему, особливо по доступу до тестування та медпослуг у віддалених районах". - Богдан Підвербецький, UNFPA, радник з питань сексуального та репродуктивного здоров’я.

Життєво необхідні гуманітарні вантажі навіть зараз доїжджають у найнедоступніші українські міста.

"Ми зараз маємо унікальний досвід для світу - навіть люди із Бахмута отримують АРВ-терапію. Все це завдяки тому, що багато партнерів змогли об’єднати зусилля та вчасно забезпечити українців із ВІЛ лікуванням, тестуванням, постконтактною та доконтактною профілактикою. Ми пишаємося такою єдність та партнерством". - Ігор Семененко, національний спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні з питань ВІЛ та гепатитів.

Благодійна організація "100% Життя" - розподіляє і контролює надання гуманітарної допомоги від агенцій ООН для людей із вразливих груп

БО "100% Життя" - найбільша в Україні пацієнтська організація, яка вже 22 роки опікується людьми, які живуть із ВІЛ, пацієнтами з туберкульозом, гепатитами тощо, бореться за права людини та впроваджує медреформу та доступ до лікування. Саме тому агенції ООН довірили благодійній організації надзвичайно важливу місію - розподіляти гуманітарну допомогу для вразливих груп населення. БО "100% Життя" має свої представництва в усіх регіонах України, що значно полегшує і пришвидшує цей процес. Він є безперервним уже протягом 15-ти місяців і триватиме до повного завершення цієї надзвичайно брутальної війни росії проти України. Після деокупації чергових наших територій гуманітарні місії направляться туди ж наступного дня. Адже найвища цінність - це людське життя.

"Ми жодної хвилини не сумнівалися, що наші партнери із родини ООН першими прийдуть на допомогу та візьмуть максимально проактивну участь в долі України та людей, які найбільше потребують підтримки. У нас вже є плани, ресурси та рішення для всіх територій, які скоро повернуться до України", - Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради БО "100% Життя".