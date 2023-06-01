Частина мешканців все ж була в укритті: деталі інциденту в Деснянському районі [ Редагувати ]
Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков повідомив, що за словами директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід.
"Частина мешканців опинилися в укритті, частина - ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту", - написав Ратніков.
Він додав, що самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.
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