Глави МЗС країн НАТО обговорять вступ України до альянсу [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять перспективи вступу України до альянсу. Засідання відбудеться сьогодні, 1 червня, в Осло.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю.
Він зазначив, що протягом останніх місяців члени НАТО та партнер надали Україні безпрецедентний рівень підтримки і підтримала її прагнення приєднатися до альянсу.
"Ми також обговоримо прагнення України до членства, і всі члени альянсу погоджуються, що двері НАТО відкриті для нових членів. Усі члени альянсу також погоджуються, що Україна стане членом альянсу", - сказав генсек.
При цьому Столтенберг наголосив, що "Москва не має права вето проти розширення НАТО". Водночас, за словами генсека, пріоритетом наразі залишається допомога Україні та її перемога у війні.
"Треба зробити так, щоб Україна перемогла у цій війні. І коли війна закінчиться, ми маємо забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб ця модель російської агресії проти України справді припинилася, а отже, ми повинні мати рамки для забезпечення гарантій безпеки України після закінчення війни", - додав Столтенберг.
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За інформацією Politico, напередодні переговорів в Осло союзники висувають різні ідеї для задоволення запитів Києва про вступ до альянсу. Зокрема, вони розглядають варіанти від ухвалення декларації щодо України за підсумками вільнюського саміту до створення ради Україна-НАТО