Голову Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова мають відсторонити від виконання обовʼязків на час слідства. У цей час правоохоронці повинні встановити, чи було вночі відчинене укриття в поліклініці, біля якого загинули люди. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Звернувся до Офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обовʼязків, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей.

Кличко заявив, що відсторонити мають також керівника медзакладу, якого призначала Деснянська районна адміністрація.

Окрім того, мер Києва дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають очільники РДА міста.