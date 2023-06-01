Зеленський зустрівся з Санду: що обговорили [ Редагувати ]
У четвер, 1 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Молдова Маєю Санду.
Обговорили наші двосторонні відносини, інфраструктурні проєкти, економічний розвиток та європейське майбутнє обох країн.
"Дбаємо про безпеку, зміцнюємо наші країни, захищаємо життя", - додав президент.
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