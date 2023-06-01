У Бахмуті ЗСУ призупинили просування на флангах - Сирський (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України впродовж останніх днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку. Про це заявив "Українській правді "командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
Протягом декількох минулих днів просування на флангах було призупинено, оскільки там виконувались інші важливі задачі. Командуванням нашого угруповання вживаються відповідні заходи, які спрямовані на відновлення боєздатності наших частин та зриву ворожих намірів.
За словами Сирського, ворог змінив формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.
У своєму Телеграм-каналі генерал повідомив:
Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів.
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