Прикордонники з мінометів ліквідували групу окупантів під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові з мінометів атакували позиції окупантів на Бахмутському напрямку. Частину загарбників вдалося ліквідувати.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Не треба лазить, де не треба!", - пишуть прикордонники.
Військові з мінометів атакували групу окупантів на Бахмутському напрямку.
"Чергова зграйка загарбників уже не повернеться на рідні болота", - додали у ДПСУ.
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