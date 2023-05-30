На Буковині маріупольці об'єдналися з місцевими жителями і щодня плетуть маскувальні сітки для фронту

І хоч згуртувалися люди не так давно, вже встигли відправити воїнампівтори тисячі квадратних метрів сіток. Маскування роблять з якісних і міцних матеріалів, які не мокнуть, і майже не горять. Більше розповість Ольга Лучек.