В Одесі чоловік застрелив в автомобілі дружину з коханцем (фото) [ Редагувати ]
В Одесі розстріляли автомобіль з чоловіком та жінкою всередині салону. Фото та відео публікують місцеві телеграм-канали. Вбивство сталося на Глушка 12.
Поліція повідомляє, що в результаті нападу одна людина загинула, ще двоє з вогнепальними пораненнями доставлені до лікарні.
У МВС України повідомили:
Стрілянина відбулася в Київському районі Одеси близько п’ятнадцятої години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля "BMW". Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.
Телеграм-канали повідомляють, що чоловік застрелив свою дружину з коханцем.
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