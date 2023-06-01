В Одесі розстріляли людей в автомобілі

В Одесі розстріляли автомобіль з чоловіком та жінкою всередині салону. Фото та відео публікують місцеві телеграм-канали. Вбивство сталося на Глушка 12.

Поліція повідомляє, що в результаті нападу одна людина загинула, ще двоє з вогнепальними пораненнями доставлені до лікарні.

У МВС України повідомили:

Стрілянина відбулася в Київському районі Одеси близько п’ятнадцятої години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля "BMW". Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

Телеграм-канали повідомляють, що чоловік застрелив свою дружину з коханцем.