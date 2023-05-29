В Одесі уламки "шахеда" впали в порту, почалася пожежа [ Редагувати ]
Внаслідок атаки рашистів вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Одещина: майже чотири години повітряної тривоги. Бойова робота ППО - відбиття "шахедної" атаки. Уламки збитого дрона впали на території портової інфраструктури.
Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" додала:
Що стосується конкретно нічної атаки в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО.
На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі, спалахнула пожежа. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються.
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