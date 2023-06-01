Янголи України. У День міжнародного захисту дітей у Берліні вшанували пам'ять маленьких українців, які загинули внаслідок війни. Скорботну акцію відвідала Тетяна Логунова - дивіться далі.

Сотні синьо-жовтих янголів. Сплетених гачком українськими жінками. За кожною фігуркою - біль, сльози та горе. У День захисту дітей у Берліні вшановують пам'ять маленьких українців та українок, яких вбила росія.

Дар'я Костюкова, одна з організаторок акції "Янголи України", лікар-невролог:

Кожен янгол, якого ви бачите, символізує душу дитини, яку вбила ця війна з 24 лютого 2022 року. Ця акція про наш жіночий невимовний біль з приводу вбивства наших дітей.

Вперше акцію провели рівно рік тому - у Словаччині. Тоді янголів було 243. Вчора ввечері, коли виставку готували до відкриття, організатори розвісили 483 фігурки. Вранці з'явився ще один янгол. росія знову вбила дитину під час масованого ракетного обстрілу української столиці.

Дар'я Костюкова, одна з організаторок акції "Янголи України", лікар-невролог:

483 плюс 1. За сьогоднішній ранок вже 484 дитини. Це офіційна інформація, але ЮНЕСКО надає інформацію, що їх набагато більше. Коли ми проводили цю акцію в Потсдамі, була інформація, що вже понад 501 дитина.

Сотні загиблих, більше тисячі скалічених. Страшна офіційна статистика, утім, не здатна перерахувати усіх дітей, які так чи інакше постраждали від російської агресії. Тих, які втратили близьких та друзів. Пережили окупацію. Прокидалися вночі від ракетних обстрілів. Бігли до метро чи годинами ховалися у підвалах від російських бомб. Усіх тих дітей, в яких росія вкрала дитинство.

Дар'я Костюкова, одна з організаторок акції "Янголи України", лікар-невролог:

Це вплине на подальші покоління не тільки наших дітей, але і наших правнуків. Чому? Тому що на сьогодні кожна родина має порушення сну, а я займаюся сном у дітей - і діти мають хронічне порушення сну. У дітей, якщо є порушення сну, це впливає на психічний розвиток, вони не мають змоги набувати знань, навички й далі розвиватися.

Окрема тема - викрадені діти. Допомогти повернути примусово вивезених росіянами з тимчасово окупованих територій дітей Україна просить світ. Зокрема, і Німеччину.

Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:

Ми привертаємо увагу німецьких партнерів до того, що обстрілами все не закінчується. Дітей просто викрадають, вивозять в росію, насильницьки влаштовують в нові сім'ї, намагаються стерти уже в дитинстві їхню українську ідентичність. Це злочин, воєнний злочин. За що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та уповноваженої за викрадення дітей львової-бєлової. Ці злочини будуть розслідувані і я впевнений, що світ покарає усіх винних в тому, що в наших дітей немає дитинства.

За офіційними даними, росія примусово депортувала щонайменше 19 з половиною тисяч українських дітей. Україні вдалося повернути триста сімдесят одну дитину.