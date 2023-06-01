Їхня мета, безумовно, посіяти паніку серед населення України, здійснювати тиск на Україну, щоб ми пішли на якісь поступки, але ми розуміємо, що це неможливо.

Пекельний травень. Цей місяць, напевно, запам'ятали всі українці. Безсонні ночі через постійні атаки ворога. Країна-агресорка наче здуріла і влаштувала "травневий терор", чи не щодоби завдаючи Україні масованих повітряних ударів. Отже, на арсенал ворог "не скупився".

Про наслідки пекельного травня та про те, до чого тут страх кремлівської верхівки, розкаже Михайло Манилюк.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Майже жодної спокійної ночі. У травні російські окупанти безжально обстрілювали мирні міста України! Причому атаки були комбінованими - ворог застосовував, здається, все, що має в арсеналі. Спочатку в нас летіли іранські "мопеди", а слідом за ними "Калібри", "С-300", керовані авіабомби, "Кинджали"! Це колосальне навантаження на наші системи протиповітряної оборони! Втім наші захисники неба збивали більшість повітряних об'єктів. От тільки уражень уламками цього смертоносного залізяччя уникнути не вдалося!

Київ, 29 травня. Лунають сирени повітряної тривоги, а вже за лічені хвилини - серія вибухів. У небі над Києвом з'являються ось такі сліди!

Наталія, жителька Києва:

Я з цієї сторони до переходу дійшла. І я просто не побачила, звідки вона впала, але якраз перед машиною. Дуже гучно. Люди всі полякалися.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Російські ракети летіли з північного напрямку. Вдень! Після того, як уночі - всього кілька годин тому - ворог атакував Київ "Шахедами" й ракетами ХА-101 та ХА-555. Сорок повітряних цілей наші захисники неба знищили. Однак російських генералів - те, що вони по суті відпрацювали вхолосту - не зупинило. Вони продовжили свій терор!

Наступної ночі столицю атакували трьома хвилями "Шахедів" вже з різних напрямків. Залишки дронів упали в багатьох районах міста. У Голосіївському - удар від уламків прийняли на себе верхні поверхи ось цієї висотки. Загинула жінка. А відео, де налякані діти обговорюють наслідки атаки, стало черговим гучним доказом: росія вбиває мирних жителів в Україні!

Михайло, житель Києва:

Почалися вибухи, ми сиділи, як завжди, за правилом двох стін, щоб було більш безпечно. Потім почули, що наближається звук мотора досить близько. Я ще був здивований, бо, зазвичай, їх збивають. Потім був сильний вибух, вилетіли вікна і міжкімнатні двері також вилетіли.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Десятки пошкоджених осель і машин - і у Києві, і у передмісті. Ці кадри на телефон зафіксували мешканці будинку в селі Софіївська Борщагівка. До них - у дитячу кімнату - прилетів уламок "Шахеда"!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Київ. Одеса. Львівщина та Хмельниччина. Харківщина та Донеччина. росія все більше розширює географію своїх атак. У силах Повітряної оборони України переконані: кремль, не маючи потужних успіхів на фронті, знову застосовує тактику масованих обстрілів мирних міст, аби залякати українців!

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ:

Їхня мета, безумовно, посіяти паніку серед населення України, здійснювати тиск на Україну, щоб ми пішли на якісь поступки, але ми розуміємо, що це неможливо.

Дмитро Васильєв, військовий аналітик:

Психологи говорять, що агресія - це прояв страху, і цей переляк впливає на те, що вони роблять просто безумні вчинки. Ці їхні безумні атаки, які ні до чого їх не привели, вони насправді обмежують їх можливості зі стримання нашого контрнаступу.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ще одна мета командування російської орди - виснажити систему української протиповітряної оборони. Відправляючи в небо десятки "Шахедів", ворог шукає місця розташування військової техніки та складів із боєприпасами! Намагається їх знищити! І байдуже, що цієї мети їм теж не вдається досягти. Головне - гучно з екранів збрехати: знищено систему Patriot, знищено командний пункт… Але який може бути командний пункт на 17-му поверсі багатоповерхівки? Це божевілля! У Головному управління розвідки запевняють: довго повторювати такі вистави росіяни не зможуть. Бо, намагаючись виснажити нас, вони насправді у першу чергу виснажують себе.

Андрій Юсов, представник ГУР МО України:

Ворог тестує і хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю, але виходить, що ні. Треба розуміти, що звичайно спроба активна, масова, безпрецедентна. Скільки "Кинджалів" і "Калібрів" за раз, але це більшою мірою такі показові виступи.

Дмитро Васильєв, військовий аналітик:

У них з'являється необмежена можливість отримувати "Шахеди", тому що вони продали Ірану Су-35, це достатньо дороговартісний апарат, і вони просто розплачуються "Шахедами".

Михайло Манилюк, кореспондент: