"Молдова стала на сторону добра": молдавский политик рассказал, как прошел европейский саммит в Кишиневе [ Редагувати ]
Саммите Европейского политического сообщества - это беспрецедентное событие для Молдовы. Об этом в эфире телемарафоне "Единые новости" на телеканале "Интер" рассказал молдавский политик Оазу Нантой.
"Молдова, однозначно, стала на сторону добра в противодействие с путинским злом и имеет беспрецедентную поддержку со стороны ЕС, НАТО и США. Этот саммит очень сильный меседж адресованный путинской россии. Он означает, что Республика Молдова находится под крылом ЕС, и в ситуации когда рф является единственной страной, которая оккупирует часть молдавской территории", - говорит он.
Также политик отметил, что Молдова живет в мире, благодаря героической борьбы украинской армии с рф.
"Этот саммит для нас важен. Мы должны максимально четко и ответственно выполнить домашнее задание от ЕС. Молдова вырывается из этой зоны неопределенности, в которую путинская "пятая колонна" творила все, что хотела. И эта определенность для нас важна, ведь граждане Молдовы понимают , что ЕС - это зона мира. И живем мы в условиях мира только благодаря тому, что героически украинская армия противостоит путинской агрессии", - добавил он.
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