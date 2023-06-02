Ракетний удар по Києву: сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей [ Редагувати ]
російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву сьогодні вночі, 2 червня. Повідомляється, що сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей супротивника.
Про це повідомляє в Telegram КМВА.
"Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними - боєприпаси "Shahed", що баражирують, - йдеться в повідомленні КМВА.
За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу. Повідомляється, що інформації про руйнування та постраждалих немає.
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