російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву сьогодні вночі, 2 червня. Повідомляється, що сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей супротивника.

Про це повідомляє в Telegram КМВА.

"Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними - боєприпаси "Shahed", що баражирують, - йдеться в повідомленні КМВА.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу. Повідомляється, що інформації про руйнування та постраждалих немає.