В Україну повертаються дощі: синоптики дали прогноз [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 2 червня, буде спекотною, але місцями очікуються дощі. Синоптики попереджають про грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі можливі у Криму та на Приазов'ї, а на заході та півночі помірні дощі, місцями з грозами.
На решті території опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с.
Температура повітря сьогодні вдень буде у межах +23 +28 градусів, а вночі опуститься до +10 +15.
У столиці сьогодні мінлива хмарність. Синоптики попереджають про дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +26 +28 градусів, а вночі до +13 +15 градусів.
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