Мінус півтисячі окупантів: нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 червня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208 910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 12 ББМ та 27 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3819 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 7490 (+12) од,
- артилерійських систем - 3501 (+27) од,
- РСЗВ - 575 од,
- засоби ППО - 335 (+2) од,
- літаків - 313 од,
- гелікоптерів - 298 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3137 (+6),
- крилаті ракети - 1117 (+10) од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6267 (+28) од,
- спеціальна техніка - 465 (+7)
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